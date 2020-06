Foi identificado um suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann

Um dos carros, um Jaguar, teve o registo de propriedade alterado precisamente no dia a seguir ao desaparecimento.



O inspetor Marck Cranwell apelou ainda a informações sobre dois números de telemóvel - um que seria do suspeito, na altura com 30 anos.



O outro número pertencia a quem lhe ligou na noite do desaparecimento da criança inglesa, uma conversa que terminou uma hora antes de Maddie ter sido dada como desaparecida no aldeamento da Praia da Luz.



O inspetor que lidera a investigação apelou a quem saiba a quem pertenciam os dois números para que contacte as autoridades.



O suspeito está neste momento preso, na Alemanha por motivos que não estão relacionados com o caso Maddie.



O homem, 43 anos, cabelo curto loiro, viveu no Algarve entre 1995 e 2007 e nunca foi investigado pela Judiciária portuguesa.