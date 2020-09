Fonoteca Municipal do Porto abre portas no sábado com espólio intimista

O espólio foi construído principalmente através das doações da RDP, Rádio Renascença e de instituições de particulares.

Renato Cruz e Chico Ferrão, dois elementos dos que fizeram um trabalho de investigação ao espolio, vão fazer uma selecção dos melhores discos que servem de banda sonora a uma tarde, com ponto de encontro marcado no 122 da rua Bessa Leite, no Porto.





O horário de funcionamento da FMP será das 14h às 19h, de terça-feira a sábado.







Durante este período e até novas indicações da Direção-Geral da Saúde, será necessário efetuar uma marcação prévia para visitar e consultar o arquivo, em sessões com a duração máxima de uma hora, com a lotação de uma pessoa em cada sessão.





As marcações devem ser efetuadas através do email fonoteca@cm-porto.pt ou através do número 221146789.



