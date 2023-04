Football Leaks. Adiada para junho leitura do acórdão do julgamento de Rui Pinto

(em atualização)







Estava marcada para esta sexta-feira a leitura da sentença relacionada com o processo em que é acusado de três crimes de acesso ilegítimo (aos computadores do Sporting, PLMJ e Federação Portuguesa de Futebol) e quatro de acesso indevido (Sporting, FPF, PLMJ e PGR), entre os 90 de que Rui Pinto está acusado. Mas a decisão do julgamento do processo foi adiada, após o tribunal ter comunicado uma alteração não substancial dos factos do processo e que significou a concessão de prazo às defesas para se pronunciarem.







Na sessão definida para a leitura do acórdão do julgamento, a juíza Margarida Alves confirmou o que já tinha deixado implícito no encerramento das alegações finais e reportou a alteração não substancial dos factos.





A leitura do acórdão passou para 13 de julho porque houve "uma alteração não substancial dos factos e da qualificação jurídica".



Para 26 de maio ficou marcado para o caso das defesas entendam a necessidade ouvir mais testemunhas, tendo em conta estas alterações que ainda não são conhecidas.





Margarida Alves explicou que alteram-se factos "não nos termos exatos da acusação" e passou a palavra à defesa de Rui Pinto - também a representar o arguido Aníbal Pinto, face à ausência deste no tribunal -, que pediu 10 dias.



"Foi pedido prazo pela defesa e, após deliberação do tribunal, foi concedido prazo de 10 dias para se pronunciarem", afirmou a magistrada.



O coletivo de juízes designou, por isso, o dia 26 de maio para eventual produção de prova e a leitura do acórdão para 13 de julho.

Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.





O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 7 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.