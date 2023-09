Football Leaks. Rui Pinto condenado a quatro anos de pena suspensa

Rui Pinto foi condenado por tentativa de extorsão. A leitura do acórdão decorre esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa.O tribunal já deu como provada a tentativa de extorsão à Doyen, um fundo de investimento ligado ao mundo do futebol.

O pirata informático estava acusado de 90 crimes mas acabou beneficiar, em alguns deles, da lei da amnistia aprovada a propósito da vinda do papa Francisco a Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.





Rui Pinto tinha, à data dos factos, menos de 30 anos. Assim, foram perdoados 79 crimes: 68 de acesso indevido e 11 crimes de violação de correspondência.