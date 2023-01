Football Leaks. Suspensas alegações finais

Foto: Reuters (arquivo)

Terminavam esta sexta-feira as alegações finais do julgamento do processo Football Leaks, mas acabaram por ser suspensas.

Rui Pinto, um dos principais arguidos, responde por 90 crimes.



Na passada quarta-feira, o Ministério Público pediu pena de prisão para o criador da plataforma eletrónica Football Leaks, por 89 dos 90 crimes de que está acusado no processo.



Nas alegações finais, a procuradora do Ministério Público considerou que o único crime não provado foi o de sabotagem informática à SAD do Sporting.