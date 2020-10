Foram batidos todos os máximos da pandemia em Portugal

Morreram mais 40 pessoas vítimas da covid-19, num total já de 2.468 óbitos - o valor mais alto anterior tinha ocorrido em Abril. Hoje há registo de mortes em todas as regiões do território continental - 22 dos óbitos tinham mais de 80 anos, 18 entre os 50 e os 79 anos.