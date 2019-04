Força Aérea dá explicações por incidente na Finlândia

RTP02 Abr, 2019, 19:16 / atualizado em 02 Abr, 2019, 19:23 | País

Segundo o comunicado, um avião Força Aérea, envolvida na operação da NATO Assurance Measures, "entrou inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia, ontem ao final da manhã".



O comunicado explica também que o aparelho P-3C CUP+, em actividade no Mar Báltico, entre a Estónia e a Finlândia, ao efecutar uma correção de rumo "não conseguiu evitar que o raio de volta ultrapassasse em cerca de 0,3 milhas náuticas (500 metros) o limite do espaço aéreo daquele país [Finlândia]".





Assim sendo, a Força Aérea transmitiu às autoridades finlandesas que "lamenta o sucedido", reiterando que "não se tratou de uma ação premeditada".





A porta-voz do Ministério da Defesa finlandês, Niina Hyrsky, dissera à imprensa que o incidente ocorreu na segunda-feira, às 06h00, a sudoeste da capital, Helsínquia.