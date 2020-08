Força Aérea diz que “drones de vigilância” já estão no ar, mas Liga de Bombeiros desconhece

Foto: Reuters

Foi um investimento de quatro milhões e meio de euros para vigiar as florestas. Ao todo doze drones, para operarem entre o período crítico de incêndios de 1 de julho a 30 de Setembro, mas a um mês do fim da época de incêndios ainda não há sinal destes vigilantes electrónicos.