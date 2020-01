Força Aérea e a Marinha levam alimentos às Flores

Trata-se de uma operação de emergência para minimizar a interrupção de abastecimentos regulares por via marítima, que é retomada no sábado.



Desde dezembro que não chegam produtos frescos à Ilha das Flores, por causa

dos efeitos do furacão Lorenzo.



Os comerciantes da ilha denunciaram quarta-feira a escassez de produtos e apelaram a medidas concretas para repor o abastecimento de bens de primeira necessidade.