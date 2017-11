Força Aérea fora de combate direto a incêndios em 2018

RTP10 Nov, 2017, 15:56 | País

“Não existe perspetiva de no ano de 2018 vir a existir operação da Força Aérea Portuguesa no combate direto aos incêndios. A avaliação que está se está a fazer é qual o tipo de operação que a Força Aérea poderá fazer na gestão centralizada e nas operações de comando e controlo”, afirmou Marcos Perestrelo. Marcos Perestrelo respondeu, no Parlamento, às perguntas de vários deputados sobre o anunciado reforço do papel das Forças Armadas no combate aos fogos florestais, durante o debate do Orçamento do Estado para o sector da Defesa.



O secretário de Estado acrescentou que essa “participação poderá implicar reforço de verbas que terão de ser avaliadas a tempo de ter tradução orçamental para 2018”.



Segundo o governante, existe “um conjunto de helicópteros que são propriedade do Estado e que têm a sua operação contratada com empresas privadas até ao final da época de incêndios de 2018”.



“O reforço da participação das Forças Armadas no dispositivo a incêndios está a ser avaliado a curto, médio e longo prazo”, frisou.



Em relação à participação das Força Aérea, Marcos Perestrelo defendeu que “é preciso ter a consciência de que a capacidade de operação não se monta de um ano para o outro” e para “2018 a capacidade de operação não terá tradução orçamental”.



“O eventual reequipamento da Força Aérea para combate aos incêndios é de acordo com a programação que vinha sendo feita e com a capacitação possível no quadro dos meios existentes”, sublinhou. Segundo o ministro, “está em estudo a possibilidade de os C-130 serem mantidos para serem usados no combate aos incêndios”.



O Executivo está a avaliar as necessidades de “reforço em termos de recursos e equipamentos, não só para o Regimento de Apoio Militar de Emergência, mas também para os regimentos de engenharia e envolve todos os ramos militares”.



Para o governante, “o objetivo é que haja maior capacidade de resposta em apoio à Proteção Civil e no apoio às populações, um trabalho que se espera possa ser feito a tempo de ter tradução orçamental nos reforços necessários para 2018”.



Já o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, referiu que os meios de que a Força Aérea irá dispor, no âmbito da programação já existiam antes das novas orientações para mais participação no combate aos incêndios.



A aquisição de aeronaves KC-390, para substituir os C-130, implicará uma despesa de “centenas de milhões de euros, mas as primeiras só estarão operacionais na totalidade em 2021”.



Em relação aos helicópteros ligeiros, cada um dos cinco cuja aquisição está prevista custará cinco milhões de euros.



c/ Lusa