Força Aérea lançou concurso internacional para o aluguer de aeronaves

A notícia, avançada pelo jornal Público, refere que, com este procedimento, o Estado prevê gastar cerca de 156 milhões de euros.



O concurso tem como objetivo substituir os 22 meios aéreos com contrato até ao final do ano.



A intenção do Estado é ter, até 2023, capacidade própria e permanente de aeronaves de combate a incêndios.