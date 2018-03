Força Aérea resgata italiano em cruzeiro

No espaço de duas semanas, é a sexta vez que a Esquadra 751 "Pumas" é chamada para efetuar resgates, com um total de 20 pessoas transportadas.



As condições atmosféricas no local do resgate eram de vento moderado e ondulação de 4,5 metros.



O tripulante foi resgatado com sucesso e, posteriormente, transportado para o Aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel, onde aguardava uma ambulância para o levar até ao Hospital do Divino Espírito Santo. A bordo do helicóptero seguiu uma equipa médica militar.