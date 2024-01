António Araújo - Unsplash

A jornalista Lília Almeida, da Antena 1 Açores, já falou com o Centro De Informação E Vigilância Sismovulcânica dos Açores (Civisa).



Gabriela Queiroz, do Civisa, explica que a força do sismo ainda está a ser avaliada, mas pode chegar até seis.



A Ilha Terceira vive uma crise sismovulcânica desde junho de 2022.