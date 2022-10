Forças Armadas acompanham passagem de navio científico russo por águas portuguesas

Trata-se do navio científico "Akademik Ioffe", que faz parte da Academia Russa de Ciências. O navio está a navegar ao largo da costa nacional, vindo do Mar do Norte. O seu acompanhamento é um procedimento normal de vigilância sempre que os meios em trânsito não pertencem à NATO.