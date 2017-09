Forças Armadas negam existência de relatório sobre Tancos

O porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas desmente a existência do relatório referido hoje no semanário Expresso, segundo o qual se faz uma apreciação muito crítica do desempenho do ministro da Defesa e das chefias militares no caso do desaparecimento de material militar da base de Tancos.



Em declarações à Antena1, o porta-voz do EMGFA, Tenente Coronel Hélder Perdigão, garante que o o Centro de Informações e Segurança Militar "não produziu qualquer tipo de relatório" sobre o caso e acrescenta que "desconhece qualquer documento que tenha aquelas afirmações que são publicadas no jornal".