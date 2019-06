Forças Armadas no terreno já fazem prevenção aos incêndios

Foto: Marinha

No total, foram 317 patrulhas da Marinha e do Exército, que fizeram 97.415 quilómetros. Parte desse trabalho foi feito na Serra da Arrábida, onde esteve a repórter Marta Pacheco.



Com equipamentos pesados de engenharia, os militares do Exército estiveram a abrir e a alargar caminhos. Foram 103 quilómetros para permitir que se possa circular, se assim for necessário até aos pontos mais difíceis.



O coronel Leonel Martins contou à Antena 1 que o equipamento é do Exército, serve para operações militares mas pode ser usado como forma de treino.



De carro e a pé, os fuzileiros da Armada fizeram ações de patrulhamento e de vigilância.

Apoio logístico



Para lá das parcerias por exemplo com o Instituto de Conservação da Natureza há uma coordenação entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção e as Forças Armadas.



A ANEPC faz o pedido que é depois enviado ao Estado-Maior General das Forças Armadas, que por sua vez faz a triagem e encaminha para os ramos das forças armadas. Por fim esse pedido chega às unidades.



O coronel Lavado, que faz essa ligação, conta à Antena 1 que esses pedidos têm sido cada vez mais recorrentes e que as forças armadas correm o risco de não conseguir responder devido à falta de efetivos.



As Forças Armadas colaboram ainda durante e depois dos incêndios e podem prestar apoio nomeadamente a nível logístico com militares em prontidão para uma eventual ocorrência.



A Força Aérea tem tido três meios aéreos a postos em Beja.