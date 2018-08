Forças Armadas perderam 20% dos efetivos nos últimos 17 anos

O número de praças tem vindo a baixar, e o mesmo acontece com o pessoal dos quadros.



É preciso recuar até 2014 para encontrar efetivos dentro dos números inscritas no programa 2020, ou seja, entre 30 mil a 32 mil.



Recentemente, na Lituânia, o ministro da Defesa não excluiu um debate sobre o regresso do serviço militar obrigatório.



A nível imediato, já na próxima semana, o Conselho de Ministros vai aprovar novos incentivos, como contratos alargados para os 18 anos e vagas em infantários ou maior integração com outras carreiras da função pública.