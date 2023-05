Forças de segurança decidem ações de protesto a realizar

O encontro nacional das forças de segurança é organizado pela Comissão Coordenadora Permanente (CCP) dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança, que junta os sindicatos e associações mais representativos da área da segurança interna, e vai terminar com um desfile até à Assembleia da República, onde será entregue um documento que os polícias vão aprovar numa reunião no auditório D. Pedro IV, na avenida D. Carlos I.O secretário nacional da Comissão Coordenadora Permanente, César Nogueira, que é também presidente da Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), disse à Lusa que, durante o encontro, os elementos das forças e serviços de segurança vão decidir a eventual adoção de “formas de luta”, nomeadamente a realização de uma manifestação em conjunto.Fazem parte da CCP a Associação dos Profissionais da Guarda, Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Associação Socioprofissional da Polícia Marítima, Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e Associação Sindical dos Funcionários da ASAE.