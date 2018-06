Forças de segurança e funcionários judiciais juntam-se a professores

Foto: Reuters

Representantes sindicais e associativos dos funcionários judiciais, guardas prisionais, polícias e profissionais da GNR estiveram hoje reunidos em Lisboa e decidiram pedir reuniões ao primeiro-ministro e às forças políticas no parlamento.



Num comunicado conjunto estes cinco sindicatos explicam que estes trabalhadores querem recuperar os dois períodos em que as carreiras dos funcionários públicos estiveram congeladas, ou seja, entre 2005 e 2007 e, posteriormente, entre 2011 e 2017.



Deste modo juntam-se a essa causa da Fenprof, o Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) e a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP).



O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Fernando Jorge, explica que o objetivo é negociar uma forma como esse tempo pode vir a ser contado.