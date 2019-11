Forças de segurança em protesto reivindicam melhores condições

Apesar de o ministro da Administração Interna se ter reunido na quinta-feira passada com os sindicatos mais representativos da PSP, e na segunda-feira com a APG/GNR,O protesto já conta com apoio de outras associações sindicais e do autodenominado Movimento Zero, cuja composição é desconhecida.A PSP diz em comunicado queJá ontem (quarta-feira) a PSP isolou a zona da Assembleia da República com barreiras metálicas e blocos de betão.Questionado sobre este protesto, o Presidente da República afirmou ontem que não "vê razão nenhuma para estar preocupado se houver a vontade, que parece haver, de contacto e diálogo entre o Governo, de um lado, e as entidades associativas, no que respeita às forças de segurança".