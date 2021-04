Forças de segurança realizaram 7.638 fiscalizações no setor da segurança privada

Os dados constam do Relatório Anual de Segurança Privada (RASP) de 2020 aprovado por unanimidade na quarta-feira pelo Conselho de Segurança Privada (CSP), presidido pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) realça que o relatório, no que diz respeito à fiscalização, indica que as forças de segurança (GNR e PSP) realizaram 7.638 ações, tendo sido detetadas 32 situações criminais pelo exercício ilícito da segurança privada e registadas 1.673 situações contraordenacionais.

O relatório refere que há 83 empresas habilitadas a prestar serviços de segurança privada e detentoras de 127 alvarás, 31 entidades com licença de autoproteção e detentoras de 38 licenças, 37 entidades formadoras licenciadas, com 471 espaços em todo o território nacional, sete entidades consultoras e 1.853 entidades instaladoras de sistemas de segurança devidamente acreditadas.

Os dados indicam também que há 60.233 profissionais habilitados ao exercício da segurança privada, dos quais 37.670 vinculados a empresas, detentores de 61.865 cartões válidos no conjunto das diversas especialidades.

Segundo o RASP, 97,8% dos vigilantes habilitados têm nacionalidade portuguesa, sendo 12% do género feminino.

De acordo com a nota do MAI, o CSP constitui-se como o órgão de consulta do membro do governo responsável pela área da administração interna e nele têm assento as entidades do Estado e os representantes do setor - empresas e profissionais da segurança privada.

"O RASP 2020 respeita o novo modelo de relatório aprovado pelo CSP e que consagra uma nova abordagem: adiciona aos dados do Estado - existentes no sistema de informação dedicado da PSP - SIGESP - o contributo ativo dos representantes do setor, permitindo uma melhor caracterização socioeconómica da atividade de segurança privada em Portugal", é referido na nota.