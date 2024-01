Forças de segurança reúnem com partidos políticos

A reunião com os partidos foi pedida pela plataforma, composta por sete sindicatos da PSP e quatro associações da GNR, e confirmaram presença no encontro, segundo aquela estrutura, PSD, PAN, Livre, PCP, BE, Chega e CDS.Entretanto, o Partido Socialista marcou uma reunião com os elementos da plataforma para a próxima segunda-feira.O protesto mais visível realizado até hoje aconteceu na quarta-feira, numa manifestação organizada pela plataforma e que juntou cerca de 15 mil elementos das forças de segurança, em Lisboa.A plataforma foi criada para exigir a revisão dos suplementos atribuídos às forças de segurança e após o Governo ter aprovado o suplemento de missão para as carreiras da PJ, que em alguns casos chega a um aumento de 700 euros.