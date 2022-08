Forças de segurança vão reforçar a vigilância na Serra da Estrela

Nesta altura, estão a ser investigadas as causas deste fogo, depois de várias reactivações que aconteceram de forma quase simultânea.A decisão de reforçar a vigilância foi anunciada pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.No final de uma reunião, ao início da tarde, com os autarcas dos municípios afectados pelas chamas.O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que esteve reunido com os presidentes das Câmaras Municipais da Guarda, Belmonte e Covilhã.O objectivo é coordenar acções no terreno e avaliar as necessidades das populações.A Protecção Civil espera um dia muito complicado, na Serra da Estrela.O incêndio tem, nesta altura, três frentes ativas, e é no município da Covilhã que se concentram as preocupações dos operacionais.As principais dificuldades devem-se aos difíceis acessos, mas também às condições meteorológicas adversas.Não vai ser fácil, travar as chamas, admite o comandante nacional André Fernandes.André Fernandes também descreveu a evolução deste incêndio na Serra da Estrela, com algum grau de incerteza no terreno.Nesta altura combatem as chamas na Serra da Estrela mais de 1100 bombeiros e outros agentes da Proteção Civil.Foram também accionados 12 meios aéreos para ajudar a travar o avanço deste incêndio.