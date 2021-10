Forças policiais portuguesas e espanholas interceptam enorme carregamento de cocaína no Atlântico

Direitos Reservados

A Polícia Judiciária e as autoridades espanholas intercetaram no Oceano Atlântico um veleiro com mais de cinco toneladas desta droga a bordo. De acordo com as autoridades trata-se da maior apreensão de cocaína em Portugal nos últimos 15 anos.