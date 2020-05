Forma de reabertura das praias criticada

A reabertura das praias, no dia 6 de Junho, está a ser alvo de críticas por quem vai ter de vigiar e fiscalizar os areais. A Associação Sócio-Profissional da Polícia Marítima queixa-se da falta de agentes e considera insuficiente o recurso do governo à Marinha Portuguesa. O primeiro-ministro diz que as pessoas têm de ser fiscais de si próprias e avisa que se as regras não forem cumpridas as praias serão interditadas.