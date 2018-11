Fornecedores de eletricidade e gás passam a ter faturas detalhadas

Está ainda previsto a obrigação dos comercializadores passarem a disponibilizar uma fatura anual.



As alterações devem entrar em vigor até ao verão do próximo ano e os comercializadores que não cumpram as novas regras podem ser multados.



No Bom Dia Portugal, Paulo Fonseca, jurista da DECO, critica o diploma, considerando que este não acrescenta nada ao que já existe.



Paulo Fonseca refere que esta medida pretende dar mais transparência às faturas, mas só pode ser entendida por consumidores com a literacia necessária para a compreender.