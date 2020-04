Fornos de Algodres disponibiliza 233 camas para isolamento e apoio a infetados

No âmbito do Plano de Operações Municipal, o município de Fornos de Algodres refere em comunicado publicado na página oficial do Facebook que "organizou uma metodologia operacional" para "reduzir o impacto da pandemia de covid-19".

Segundo a nota, "uma das medidas de competência do Serviço Municipal de Proteção Civil é o eventual acolhimento operacional e logístico dos meios de reforço, assim como a preparação de instalações para eventual necessidade de albergar temporariamente suspeitos de SARS - CoV2 (o novo coronavírus que provoca a doença covid-19)".

Nesse âmbito, o município de Fornos de Algodres preparou espaços para acolher casos de infetados (instalações do Jardim de Infância de Fornos de Algodres), casos suspeitos (Escola Primária de Fornos de Algodres), realojamento de idosos (instalações da Fundação Inatel de Vila Ruiva e Residência de Estudantes de Fornos de Algodres), equipas de reforço (Pavilhão das Letras da Escola Secundária de Fornos de Algodres) e profissionais de saúde (Unidades de Alojamento Local), com uma capacidade total de 233 camas.

Na nota, a autarquia presidida por Manuel Fonseca refere que "manter o isolamento social continua a ser a palavra de ordem e a melhor forma de prevenção contra o covid-19", e prevenir e proteger é "um dever de todos".

A situação epidemiológica no concelho de Fornos de Algodres, reportada às 17:00 de terça-feira, indica a existência de dois casos com infeção causada pela covid-19, de acordo com informação disponibilizada à Câmara Municipal pela Unidade Local de Saúde da Guarda.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito na terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 567 mortos, mais 32 do que na terça-feira (+6,%), e 17.448 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 514 (+3%).

Dos infetados, 1.227 estão internados, 218 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 347 doentes que já recuperaram.