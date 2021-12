Forte transmissibilidade da Ómicron pode causar constrangimentos em época de festas

Os especialistas mostram-se preocupados com as festas de Natal e fim de ano. E no entender do epidemiologista Manuel Carmo Gomes o alerta faz todo o sentido.





Apesar de os casos não serem tão graves, o aumento de infeções é tão grande que vai fazer subir a pressão nos hospitais.

No entender do especialista, a percentagem de novos casos da variante Ómicron em Portugal vai chegar a metade das infeções por altura do Natal.





A Indonésia e a Nova Zelândia anunciaram na última madrugada a deteção dos primeiros casos da variante.