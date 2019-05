Fórum Cidadania Porto questiona demolição de moradia que constava do Inventário Municipal

Lusa17 Mai, 2019, 16:56 | País

No email dirigido ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e a que a Lusa teve acesso, os autores da missiva, dizem-se "estupefactos" com a "recente" demolição desta moradia na Rua de Pinto Bessa, "numa altura em que a Câmara do Porto revela o património da cidade como a sua grande prioridade".

"Até 2005, essa moradia, que continha um friso de azulejos propositadamente concebidos, constava do Inventário Municipal. Subitamente, foi retirado do mesmo", afirma-se no pedido de esclarecimento.

Para o Fórum, esta demolição, "para além de revelar uma profunda ignorância dos serviços responsáveis pela sua autorização, poderá configurar propósitos de outra índole", em relação aos quais diz que irá "solicitar a ajuda de quem de direito".

Nesse sentido, os autores da missiva solicitam que a autarquia os esclareça quanto à legalidade desta demolição, ou seja, "se a mesma decorreu da necessária aprovação pelos serviços da CMP".

A ter decorrido com o aval dos serviços municipais, o Fórum Cidadania Porto pretende saber "quais os pareceres e justificações para que tal tenha acontecido, e se os elementos ornamentais que constituíam parte da sua fachada, tais como azulejos, serralharias artísticas, etc., foram preservados no banco de materiais que existe para esse efeito".

A agência Lusa tentou obter esclarecimentos junto da Câmara do Porto, mas até ao momento sem sucesso.