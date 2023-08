Francisco saudado por Marcelo à chegada a Lisboa

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Foi recebido pelo presidente da República, que o saudou calorosamente, e por duas crianças, filhas de militares da base, de quem recebeu flores e a quem ofereceu dois terços.



Esta é a segunda visita do papa Francisco a Portugal, depois de 2017. Será a mais longa de um sumo pontífice da Igreja Católica.



Em Belém, onde foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa, Francisco escreveu no livro de honra "é um peregrino da esperança em Portugal". E no primeiro discurso no Centro Cultural de Belém citou Camões, Pessoa, Saramago e Sophia.