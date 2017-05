Francisco vai rezar pela paz na Capelinha das Aparições

Lusa 08 Mai, 2017, 13:56 | País

Após a chegada a Fátima, na sexta-feira, o papa vai rezar à capelinha, cerca das 18:30, evoca a "Senhora da veste branca" e recorda que, há 100 anos, mostrou os "desígnios da Misericórdia" de Deus.

Francisco vai ainda referir-se aos "bem-aventurados Francisco e Jacinta", os dois pastorinhos que irá canonizar no dia seguinte, 13 de maio.

"Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de branco, da alvura branqueada no sangue do Cordeiro derramado ainda em todas as guerras que destroem o mundo em que vivemos", dirá o papa, refere a agência Ecclesia.

O missal pode ser consultado em http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20170512-13_messale-fatima.pdf.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima e irá para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, 100 após os acontecimentos de 1917.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, na sexta-feira, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.

Os anteriores papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).