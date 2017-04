Frente Comum diz que novo sistema não faz sentido

Os funcionários públicos que tenham acumulado vinte pontos nas avaliações de desempenho vão subir duas posições na tabela remuneratória, quando as carreiras forem descongeladas.



A informação é avançada hoje pelo Correio da Manhã, que teve acesso ao guião que o governo enviou aos serviços públicos para recolher informações sobre vencimentos e avaliação dos trabalhadores.



Contactada pela Antena 1, Ana Avoila, da Frente Comum, diz que este sistema não faz qualquer sentido, porque ninguém conseguiu acumular, até hoje, vinte pontos.



Também contactada pela Antena 1, Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, prefere, para já, não comentar.



O Sindicato vai pedir ao governo mais informações sobre a medida de progressão nas carreiras com base no desempenho.



Os serviços públicos têm de recolher a informação nos serviços públicos até ao final de maio.