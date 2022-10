Frente Comum fez plenário de dirigentes sindicais frente ao parlamento

No dia em que o Orçamento de Estado foi aprovado, os sindicatos da função pública exigiram o aumento imediato dos salários para repor o poder de compra. Os sindicalistas exigem uma atualização em 10%, com um mínimo de 100 euros por trabalhador no próximo ano.