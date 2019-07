Partilhar o artigo Frente de fogo "descontrolada" em Vila de Rei mas com habitações protegidas -- Câmara Imprimir o artigo Frente de fogo "descontrolada" em Vila de Rei mas com habitações protegidas -- Câmara Enviar por email o artigo Frente de fogo "descontrolada" em Vila de Rei mas com habitações protegidas -- Câmara Aumentar a fonte do artigo Frente de fogo "descontrolada" em Vila de Rei mas com habitações protegidas -- Câmara Diminuir a fonte do artigo Frente de fogo "descontrolada" em Vila de Rei mas com habitações protegidas -- Câmara Ouvir o artigo Frente de fogo "descontrolada" em Vila de Rei mas com habitações protegidas -- Câmara

Tópicos:

Proteção, Sertã, Sesias Portela,