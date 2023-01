Frio. Ativado plano de contingência para apoio a sem-abrigo em Lisboa

O Pavilhão Manuel Castelo Branco, na zona da Graça, é a infraestrutura central de apoio, em conjunto com outros sete pontos de ação na cidade: Rossio, Intendente, Saldanha, Gare do Oriente, Santa Apolónia, Cais do Sodré e Alcântara.



As equipas técnicas da Câmara estão a dar apoio e a encaminhar quem quiser, para as infraestruturas de abrigo.



Estão também abertas durante a madrugada três estações de metro: Rossio, Santa Apolónia e Oriente.