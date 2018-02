Frio e mau tempo. Várias regiões do país sob alerta laranja

RTP27 Fev, 2018, 15:40 / atualizado em 27 Fev, 2018, 16:08 | País

O mau tempo que está a afetar a ilha da Madeira levou já à queda de árvores e está a condicionar o aeroporto. Tudo por causa dos ventos que chegaram a atingir os 113 quilómetros por hora.



O IPMA elevou para vermelho o aviso de vento e chuva nas zonas montanhosas até ao final da noite.



O mau tempo levou mesmo ao encerramento da escola da Seara Velha, na freguesia do Curral das Freiras, em Câmara de Lobos, devido ao aumento do caudal de uma ribeira.

Escolas fecham também em Alijó, Sabrosa e Vila Real

Centenas de alunos das escolas dos concelhos de Alijó, Sabrosa e Vila Real, estão a regressar mais cedo a casa por precaução devido as baixas temperaturas.

Avisos da Proteção Civil

Medidas preventivas

O vereador da Proteção Civil de Vila Real, Carlos Silva, disse à agência Lusa que se decidiu fechar as escolas mais cedo na tarde de hoje como uma medida de precaução devido à neve que cai com alguma intensidade no concelho.A medida tem como objetivo garantir a passagem dos transportes escolares em segurança.Também no concelho vizinho de Sabrosa, o presidente da autarquia, Domingos Carvas, confirmou que as escolas já fecharam e os alunos estão a ser transportados mais cedo para as suas casas igualmente devido à neve.Em Alijó os estabelecimentos de ensino já não abriram à tarde mas, neste caso, foi como medida de precaução devido à acumulação de gelo nas estradas.O vice-presidente da Câmara de Alijó e responsável pela Proteção Civil, Vítor Ferreira, disse à agência Lusa que as previsões apontam para temperaturas baixas, principalmente a meio da tarde, e, como medida de precaução, o município decidiu encerrar as escolas da sede do concelho, do Pinhão e as primárias espalhadas por algumas aldeias.Trata-se, explicou, de uma medida preventiva devido à possibilidade de acumulação de gelo nas estradas que poderia trazer dificuldades acrescidas na passagem dos transportes escolares.Vítor Ferreira referiu que foram também avisadas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho para que antecipem o apoio domiciliário aos seus utentes.Os meios das autarquias estão no terreno a espalhar sal pelas vias.Em comunicado enviado às redações, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) avisa que é esperado para os próximos dias "um quadro meteorológico persistente marcado por forte instabilidade atmosférica" que vai afetar todo o território continental.A ANPC alerta para a chuva, que será "pontualmente forte e localizada", intensificando-se a partir do final do dia de hoje em todo o território, embora de forma mais expressiva nas regiões do litoral Norte e Centro, podendo ocorrer associada a trovoada e queda de granizo.A Proteção Civil aponta ainda que é esperada a queda de neve "acima dos 400/600 metros, sendo mais "significativa durante a próxima madrugada nas regiões do interior Norte e Centro".Por causa do mau tempo, alerta ainda a ANPC, podem ocorrer os seguintes efeitos:· Piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo;· Possibilidade de cheias rápidas em meio urbano devido a acumulação de águas pluviais ou insuficiência dos sistemas de drenagem;· Possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas mais vulneráveis;· Inundações de estruturas urbanas subterrâneas devido a condições de drenagem deficientes;· Danos em estruturas montadas ou suspensas;· Dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, nomeadamente durante períodos de preia-mar, podendo causar inundações nos locais mais vulneráveis;· Queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte;· Acidentes na orla costeira;· Fenómenos geomorfológicos de instabilidade de vertentes devido à saturação dos solos e perda de consistência dos terrenos.A Autoridade Nacional de Proteção Civil "recorda que o impacto destes efeitos pode ser minimizado através da adoção de comportamentos adequados", tais como:· Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e não retirar inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas;· Adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível acumulação de neve e formação de lençóis de água nas vias;· Evitar atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas;· Proceder à colocação das correntes de neve nas viaturas, sempre que se circular nas áreas atingidas pela queda de neve;· Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placards e outras estruturas suspensas;· Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento à queda de ramos e árvores em virtude de vento mais forte;· Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando, se possível, a circulação e permanência nestes locais;· Evitar praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima;C/ Lusa