Frio vai durar pelo menos até início da próxima semana

Sente-se na rua. As temperaturas desceram bastante e vão continuar assim pelo menos até ao início da próxima semana. "No total poderão chegar a descidas em relação à semana anterior de 10 graus", disse à Antena 1 a meteorologista Cristina Simões.





Espera-se por isso, no fim-de-semana, temperaturas também relativamente baixas. "Para sábado prevê-se 14 graus em Lisboa de máxima, no Porto 13, Évora e Beja 14, 15 graus. Portanto estão realmente bastante abaixo do que já se verificou", disse Cristina Simões.







Para domingo já se espera uma ligeira recuperação, de dois ou três graus, para "ficar mais perto dos 20 graus", adiantou a meteorologista. "No entanto a subida é pequena" e não se "prevê variações significativas".

Chuva e queda de neve



Dez distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e queda de neve.



Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar hoje sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes.



De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18 de hoje devido à queda de neve acima de 800/1.000 metros.



O aviso amarelo, o segundo menos grave, indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado de norte para sul a partir da manhã e períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do final da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e sendo por vezes forte no litoral Norte e Centro.



A previsão aponta também para queda de neve acima de 800/1.000 metros nas regiões Norte e Centro a partir da tarde.



Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante norte, tornando-se gradualmente do quadrante oeste a partir da manhã, e sendo por vezes forte na faixa costeira ocidental a partir do final da tarde, sendo moderado a forte nas terras altas.



