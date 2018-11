Partilhar o artigo FRONTEIRAS XXI. Análise do poder político esteve sempre associado ao audiovisual Imprimir o artigo FRONTEIRAS XXI. Análise do poder político esteve sempre associado ao audiovisual Enviar por email o artigo FRONTEIRAS XXI. Análise do poder político esteve sempre associado ao audiovisual Aumentar a fonte do artigo FRONTEIRAS XXI. Análise do poder político esteve sempre associado ao audiovisual Diminuir a fonte do artigo FRONTEIRAS XXI. Análise do poder político esteve sempre associado ao audiovisual Ouvir o artigo FRONTEIRAS XXI. Análise do poder político esteve sempre associado ao audiovisual