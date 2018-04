Partilhar o artigo Fronteiras XXI. As ameaças do clima e os desafios do futuro em debate Imprimir o artigo Fronteiras XXI. As ameaças do clima e os desafios do futuro em debate Enviar por email o artigo Fronteiras XXI. As ameaças do clima e os desafios do futuro em debate Aumentar a fonte do artigo Fronteiras XXI. As ameaças do clima e os desafios do futuro em debate Diminuir a fonte do artigo Fronteiras XXI. As ameaças do clima e os desafios do futuro em debate Ouvir o artigo Fronteiras XXI. As ameaças do clima e os desafios do futuro em debate