Fronteiras XXI: De que escola precisamos?

No Fronteiras XXI vamos conhecer salas de aula onde o professor não está no quadro e os alunos aprendem longe das secretárias.



Escolas quase sem manuais, onde exames e TPC praticamente desapareceram. Vamos conhecer outras formas de aprender, para perceber a escola básica e secundária que devemos ter.



Neste debate participam o ex-ministro da Educação, David Justino, a cientista Maria Manuel Mota e o director que deu a volta aos resultados dos alunos na escola básica do Curral das Freiras, Joaquim Sousa.



Coloque as suas questões e venha assistir ao vivo ao programa da RTP3.



É gravado ao vivo no dia 4 de Outubro, às 22 horas, no Teatro Thalia. Saiba mais no site do Fronteiras XXI. Clique aqui.