Fronteiras XXI. Que apoios sociais teremos?

RTP10 Abr, 2019, 12:29 | País

As pensões absorvem hoje a esmagadora maioria do orçamento da Segurança Social, financiado sobretudo com os impostos dos trabalhadores e empresas, mas também com receitas dos jogos e outras verbas do Orçamento do Estado.



Com uma população cada vez mais envelhecida e menos jovens a trabalhar, as contribuições hoje quase já não chegam para pagar as pensões de hoje. E, neste acordo entre gerações, a garantia de um apoio na velhice parece incerta para quem agora começa a descontar para a Segurança Social.



Que soluções há para reformar o sistema de pensões e apoios? Que outras formas de financiamento podem evitar a sua implosão? E mesmo que tudo corra bem, as reformas que recebermos no futuro vão garantir-nos uma vida e velhice protegida?



Para responder a estas e outras dúvidas juntam-se no Fronteiras XXI o ex-presidente do Conselho Económico e Social José Silva Peneda, o especialista em desigualdades sociais Carlos Farinha Rodrigues, a especialista em sistemas de proteção social na Comissão Europeia Ana Carla Pereira e o investigador Amílcar Moreira, autor de um estudo inédito sobre a sustentabilidade financeira e social do nosso sistema de pensões.



Debate com moderação de Ana Lourenço para ver na próxima sexta-feira, às 22h3, na RTP 3.