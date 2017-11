Frontex e Interpol analisam combate à fraude documental

Lusa29 Nov, 2017, 13:14 | País

O projeto FIELDS está a ser discutido no Estoril, numa conferência promovida pela Agência Europeia de Guardas de Fronteiras e Costeira -- Frontex e pela Interpol.

O FIELDS tem por objetivo a criação de uma interligação entre projetos da Frontex e da Interpol, no âmbito do "combate à fraude" documental.

Na sessão de abertura da conferência, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, referiu-se ao compromisso de Portugal com as duas entidades e na consolidação do Espaço Schengen.

"Portugal entende que o Espaço Schengen deve ser consolidado e defendido. É esse o nosso compromisso. Portugal está fortemente empenhado na afirmação do Espaço Schengen, enquanto espaço de liberdade, segurança e justiça. É por isso que, se nós queremos ter uma Europa da liberdade, da circulação de pessoas, temos de garantir a total aplicação de regras na entrada no Espaço Schengen", disse o ministro.

Para o ministro da Administração Interna, o combate à fraude de documentos é um elemento fundamental na "concertação" entre países sublinhando que ainda é cedo para abordar eventuais alterações legislativas no quadro do projeto FIELDS.

"Não vamos antecipar. O que é fundamental é este trabalho em conjunto entre as duas agências. O que é importante é reforçar as duas agências e a cooperação dos estados membros com a Frontex e com a Interpol", disse o ministro da Administração Interna.