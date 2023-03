Fruta nas escolas. Programa europeu não chega a todos os alunos

Foto: Henry Nicholls/Reuters

Há um programa europeu que paga o envio de fruta para as escolas para os alunos do primeiro ciclo mas, no último ano letivo, essa fruta não chegou nem a metade dos alunos. Essas dificuldades com o programa regime escolar foram, este domingo, divulgadas no Jornal de Notícias.