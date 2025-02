Um derrame de amoníaco no Prior Velho, em Loures, obrigou à retirada de casa de 22 pessoas. De acordo com as previsões, ainda hoje poderão voltar a casa depois da fuga estar controlada.

Dentro da empresa onde se deu a fuga, à hora de almoço, o volume de amoníaco é ainda acima do recomendado.



As medições vão ser feitas ao longo do dia para avaliar o retomar do trabalho das empresas e da habitabilidade das casas.