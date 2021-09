Fuga de Rendeiro. Sindicato dos Magistrados do MP admite que tribunal não tinha indícios suficientes para ser mais rigoroso

Os advogados pediram mesmo um agravamento das medidas de coação aplicadas ao fundador do banco, pois nunca revelou conformar-se com as penas a que foi condenado, conforme se pode ler no requerimento dirigido ao tribunal e a que o jornal expresso acedeu...Contactada pela Antena 1, a associação sindical de juízes prefere não pronunciar-se sobre o caso.Agora deverá ser emitido um mandado internacional, caso não seja suficiente há ainda outra solução, explica Adão Carvalho.Já os clientes mostram-se mais preocupados com os processos ainda pendentes.O presidente da associação privado clientes que representa os lesados do Banco Privado Português, Jaime Antunes, admite porém que alguma coisa falhou na justiça no caso Rendeiro.Fonte policial contactada pelo semanário Expresso revela que até ao momento o tribunal não emitiu qualquer mandado de captura internacional. O que terá de acontecer se João Rendeiro não se apresentar sexta-feira no Campus da Justiça em Lisboa.