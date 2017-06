Fui informado pelo ministro da Saúde do convite ao Porto -- Rui Moreira

Lusa 17 Jun, 2017, 22:23 | País

"Recebi hoje um telefonema do ministro da Saúde que deu conta da intenção do Governo de rever a deliberação tomada em 27 de abril e que deu origem à minha carta de 02 de maio e que se manifestava contra o facto da comissão incluir apenas a candidatura de Lisboa", afirmou o autarca.

Rui Moreira acrescentou: "O ministro deu-me as explicações que entendeu mas disse-me que o Governo tinha a intenção de convidar a cidade do Porto a integrar essa comissão, no sentido de que Portugal conseguisse dentro dos prazos apresentar a melhor candidatura".

O processo de candidatura de Portugal a acolher a Agência Europeia do Medicamento vai ser reaberto de forma a incluir também a cidade do Porto, disse hoje fonte oficial do Ministério da Saúde.

Rui Moreira deu ainda conta de uma conversa posterior com o vereador do Partido Socialista Manuel Pizarro, informando-o "que a comissão que ele havia proposto em reunião de câmara e tinha sido aprovada por unanimidade, mas condicionada a uma palavra do Governo, deixava de fazer sentido".

E justificou-o, afirmando que, "objetivamente, havia sido conseguido um objetivo maior, ou seja, uma candidatura nacional".

Com Portugal a ter até 31 de julho para apresentar a candidatura e dizer qual cidade que quer para receber a EMA, Rui Moreira diz preferir "aguardar pela resolução do Conselho de Ministros", e refere que só a partir daí começará a trabalhar no âmbito da comissão nacional.

Depois disso "será agregado um conjunto de valências, de informações que nós temos, através de um conjunto alargado", explicou à Lusa o autarca portuense, que em resumo deu nota dos próximos passos.

"Temos de falar com a indústria, com a associação comercial e associação industrial, temos de ver a questão das estatísticas de hotelaria, ou seja, temos de preparar o nosso argumentário, ponto por ponto, naquilo que são os aspetos que determinarão qual irá ser a cidade portuguesa escolhida", disse.