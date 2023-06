Fumo dos incêndios no Canadá chega aos Açores

Foto: Canadian Forces via Reuters

O fumo resultante dos grandes incêndios no Canadá já atingiu os Açores. A nuvem de poluição está a atravessar o arquipélago e vai em direção ao continente, onde deverá começar a ser detetada a partir de domingo. A nuvem é visível, mas a baixa concentração de partículas e de monóxido de carbono na atmosfera não terá consequências para a saúde pública. Isso mesmo explicou à Antena 1 Açores o meteorologista Diamantino Henriques.