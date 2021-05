Função Pública. Sindicatos acusam Governo de não apresentar propostas para negociação

FESAP, Frente Comum e Frente Sindical estiveram esta manhã reunidos com o secretário de Estado da Administração Pública.



Tinham a expectativa de ver discutidas questões como o aumento dos salários, a revisão das carreiras ou a revogação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação e Desempenho, mas dizem que saíram do encontro com uma mão cheia de nada.



Esta é a segunda ronda negocial e acontece dez dias antes da greve marcada para dia 20 de maio pela Frente Comum.