Funchal: Peritos dizem ser prematuro indicar razões para queda de árvore

"Apenas iniciámos os trabalhos, a peritagem, a parte fitossanitária e a parte biomecânica da árvore e também de todo o espaço envolvente e amanhã prosseguiremos os trabalhos e a mais averiguações com mais detalhe", disse José Carlos Marques, diretor do Departamento de Ciências e Recursos Naturais da Câmara Municipal do Funchal.



“É muito prematuro qualquer abordagem”, garantiu, não avançando quanto tempo poderá ainda demorar a peritagem.



Árvore não estava sinalizada, diz autarquia

Sete feridos em perigo de vida

Além deste responsável, a equipa técnica é composta por um perito exterior, Pedro Ginja, do Instituto Superior de Agronomia, pelo responsável dos Espaços Verdes da autarquia funchalense, Francisco Andrade, e ainda por Rocha da Silva, que foi indicado pela Diocese do Funchal para acompanhar os trabalhos.O Ministério Público ordenou a instauração de um inquérito. Enquanto a investigação prossegue, sucedem-se as informações sobre o alegado estado da árvore que caiu durante a romaria da padroeira da ilha da Madeira.O presidente da Câmara Municipal do Funchal garantiu que não havia qualquer alerta sobre um eventual perigo de queda daquela árvore, enquanto a presidente da Junta de Freguesia do Monte argumenta que houve vários alertas.A queda do carvalho matou 13 pessoas e feriu 49 ocorreu no Largo da Fonte, durante a celebração da Festa do Monte, em honra da padroeira da ilha.No hospital do Funchal permanecem sete pessoas internadas, e os médicos não escondem a gravidade da situação, dado serem doentes críticos e, como tal, correm risco de vida.Entre estes feridos, estão duas crianças. Uma de dois anos e uma de 14 anos.Entre as treze vítimas mortais, há um bebé. Só duas vítimas não eram da Madeira.As vítimas mortais tinham entre 28 e 59 anos, à exceção da criança de um ano que também morreu após a queda da árvore. Quanto às nacionalidades, há duas mulheres estrangeiras entre as vítimas mortais: uma francesa e uma húngara.