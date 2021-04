Funcionária de unidade de saúde do distrito de Aveiro detida por corrupção

Em comunicado, a PJ refere que a arguida foi detida em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Santa Maria da Feira.

A funcionária, de 44 anos, é suspeita da prática de crimes de corrupção passiva, acesso ilegítimo agravado, falsidade informática agravado, falsificação de documento agravado e burla tributária qualificada.

"Os factos participados há relativamente pouco tempo vinham, no entanto, sendo praticados, de forma reiterada, há já alguns anos, e consistiam no aproveitamento por parte da suspeita das respetivas funções e dos acessos que as mesmas lhe conferem para a prática dos crimes, com vista à obtenção para si e para terceiros de benefícios patrimoniais ilegítimos", refere a mesma nota.